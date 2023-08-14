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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"هندسة المنيا" تفوز بمركزين في أفضل مشروعات بحثية بملتقى جامعة النيل

من داخل جامعة المنيا
من داخل جامعة المنيا

كشف الدكتور الصادق نور الدين المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا، تفاصيل فوز فريق الكلية بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعا بحثية في ملتقى جامعة النيل الأهلية، موضحًا أن هذه المنافسة اشتملت على 665 مشروعا بحثيا بمشاركة 60 جامعة مصرية مختلفة، حيث تخصص الطلاب في برنامج هندسة ميكاترونكس.

وقال نور الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "في مشروعات تخرج الطلاب نراعي تعزيز القدرة على البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب، حيث تخدم هذه المشروعات الرؤية المستقبلية لمصر 2030 من خلال خدمة البيئة والمجتمع".

وأضاف المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا: "كان من ضمن هذه المشروعات تدوير نفايات الألومنيوم بتقنية من الجيل الرابع للتخلص منها واستخدامها في تنفيذ السبائك التي تستخدم بعد ذلك في التصنيع المباشر، والجديد في هذا المشروع أنه جرى استخدام تقنية حديثة عبارة عن تقنية الجيل الرابع من أجل التحول الرقمي التكنولوجي وما يرتبط بالثورة الصناعية الإلكترونية".

 

كلية الهندسة جامعة المنيا المنيا طلاب كلية الهندسة

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