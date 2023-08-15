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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: إقبال كبير على التشغيل التجريبى للمجمعات الحكومية بقري حياة كريمة

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على المجمعات الحكومية

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن التشغيل التجريبى للمجمعات الحكومية بالمحافظة يشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين فى 18 مجمعا خدميا، حيث تم الانتهاء من 32 مجمعا بالقرى المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى بالمحافظة .

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وأشار محافظ المنيا إلى أن التشغيل التجريبى للمجمعات الخدمية شمل 18 مجمعا بواقع 4 مجمعات بقرى( صفانية -عطف حيدر- الشيخ مسعود- بنى عامر) مركز العدوة، و 5 بقرى(كفر خزام- تل بنى عمران- نزلة البدرمان- بنى حرام- دلجا) مركز ديرمواس، و 9 بقرى( المعصرة - نواى - تونا الجبل- تندة - دروة - الروضة - ابشادات - قلندول - دير البرشا ) مركز ملوى، بالإضافة إلى 14 مجمعا خدميا بقرى مركزى مغاغة وأبوقرقاص سيتم قريبا بدء تشغيلها تجريبي ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظة لخدمة 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة .

وأوضح محافظ المنيا أن المجمعات الخدمية مجهزة تكنولوجيًا بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، حيث تحتوي على منافذ خدمة للإدارة المحلية، إلى جانب 6 قطاعات وهى( التضامن الاجتماعى و التموين والشهر العقارى و البريد والسجل المدنى و مركز تكنولوجى ) من أجل تخفيف أعباء ومشقة الانتقال للتيسير على المواطنين.
 

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