عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني روح بمركز ملوي

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها مديرية الصحة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

 

صدور قرارات جديدة بتعيين وكلاء 10 كليات بجامعة المنيا

شون وصوامع المنيا تواصل استقبال القمح .. وتوريد 478 ألف طن

حيث تنطلق قافلة طبية مجانية غدا الأربعاء 16 أغسطس الجارى، وعلى مدار يومين متتاليين بقرية بنى روح بمركز ملوى، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

القوافل الطبية المجانية المناطق النائية توفير الرعاية الصحية حياة كريمة قرية بني روح محافظة المنيا مديرية الصحة بالمنيا القرى الاكثر احتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

موافقة مشروطة.. انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة حقيقة أم حيلة كولومبية؟

ترشيحاتنا

بعد 76 عامًا من خروج بريطانيا.. مودي يعد الهنود بجعلهم بين الـ3 الأوائل بالعالم

5 أسواق جديدة.. الدولة تنفذ خطة لاستعادة المشهد الحضاري بمحافظات الجمهورية

«فيس بوك» فضحه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع من شرفة منزله بالزيتون

خروج عدة مظاهرات لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلي

تمارس السحر والشعوزة .. القبض على أدمن صفحات مشبوهة على فيسبوك

أحمد العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق بالساحل الشمالي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا

فيديو مروع.. ثور يعتدي على مصارعه بوحشية في إسبانيا

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

فيديو

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المخيف.. انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي .. فيديوجراف

لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ