غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني روح بمركز ملوي

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها مديرية الصحة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

حيث تنطلق قافلة طبية مجانية غدا الأربعاء 16 أغسطس الجارى، وعلى مدار يومين متتاليين بقرية بنى روح بمركز ملوى، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.