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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تواصل استقبال القمح .. وتوريد 478 ألف طن

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم توريد 478 ألف طن من محصول القمح المحلي حتى اليوم ، لموسم حصاد 2023، بجميع المواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة، وعددها 42 موقعاً تخزينياً ، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للدولة.

 

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وأكد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون ، ويتم نقلها إلى الصوامع بالمنيا مباشرة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، باستمرار متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون .

ومن جانبه ، أشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام .

عمليات توريد محصول القمح المحلي مديرية التموين موسم حصاد مواقع التخزين توريد محصول القمح تكثيف حملات الرقابة المواقع التخزينية المزارعين المساحة المنزرعة الشون والصوامع

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