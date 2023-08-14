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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 130 كيلو لحوم خارج السلخانة في المنيا| تفاصيل

ضبط لحوم مذبوحة خارج
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا بضبط بقرة مذبوحة على تروسيكل، خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحال الجزارة بالتعاون مع تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية وتضافر الجهود لمراقبة الأسواق، والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

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وأوضح هشام فايز رئيس المركز، أنه بعد المعاينة والكشف من طبيب مديرية الطب البيطرى تبين ان البقرة مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحه للاستهلاك الادمي وانها مريضة وغير كاملة الادماء وتزن 130 كجم ، وتم التحفظ عليها قبل بيعها للمواطنين واعدام الأحشاء الداخلية والجلد، وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المتهم الي الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات التفتيشية و التموينية على الأسواق للتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المواد الغذائية وملاحقة المخالفين لردعهم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.
 

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