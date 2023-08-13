هندسة المنيا يفوز بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعات بحثية بملتقى جامعة النيل

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا فوز فريق كلية الهندسة ببرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية المكون من الطلاب: عاصم محمد، محمد جيوشي، أحمد فرج، عصام الحسن، على المركز الأول والثالث لأفضل المشاريع البحثية المشاركة في الملتقى البحثي النصف سنوي الــ 16 ومسابقة الباحث المصري الناشئ الرابعة الذي أقيم في جامعة النيل الأهلية، وذلك ضمن 665 مشروعا بحثيا مشاركا من طلاب 60 جامعة مصرية، حيث جاء مشروع جامعة المنيا بعنوان إعادة تدوير نفايات الألومنيوم بالتقنية الرباعية.

أقيمت فعاليات الملتقى تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA), وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا, ومبادرة رواد النيل، والشريك الإليكتروني "بنك المعرفة المصري"، وشبكة مستشاري معهد الإلكترونيات والكهرباء (IEEE) في مصر, والفرع المصري للأجهزة الالكترونيات بالمعهد (EDS).

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الملتقي يستهدف تعزيز البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب بمشروعات التخرج والأبحاث لطلاب البكالوريوس، وإثراء روح البيئة العلمية والتميز البحثي، والتشجيع علي الابتكار، وخاصة بالأبحاث المرتبطة بالثورة الصناعية الإلكترونية، إلي جانب إبراز دور الشباب في التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا، وتوفير الطاقة وتدوير المخلفات لخدمة التنمية المستدامة، والقطاع الصحي والنوحي الهندسية، والنمو الاقتصادي، ودعم الشباب الموهوبين وتشجيعهم على تحقيق إسهاماتهم في المجتمع المصري.

وأوضح د. أبو هشيمة مصطفي السيد، رئيس قسم هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، أن البرنامج يسعي دائما لحث الطلاب علي مواكبة أبحاثهم منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030 لخدمة المجتمع المصري، إلي جانب تقديم الاستشارات والخبرات للطلاب لتشجيع فكر ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وفق معايير موضوعية تحقق التميز البحثي.

