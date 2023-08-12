عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغه والعدوة بالمنيا لمدة 6 ساعات

قطع مياة الشرب بمغاغة
قطع مياة الشرب بمغاغة والعدوة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، عن قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة، شمال المحافظة نتيجة كسر مفاجئ بخط الطرد.

بدء أعمال رصف طريق دماريس بمدينة المنيا

المنيا.. تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمغاغة وأبو قرقاص

وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، إنه سيتم قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة اليوم السبت من الساعة الثامنة مساءا وحتي الساعة الثانية فجر الأحد، وذلك لوجود كسر مفاجئ بخط طرد محطة الصرف الصحي رقم 1 بمغاغة.

وناشد رئيس الشركة الأهالي وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية والمصالح الحكومية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا أرقاما للتواصل ولتلقي أي شكاوي أو استفسارات بشأن انقطاع المياه وهي: الخط الساخن 125، واتس اب 01271269587- والهواتف أرقام 01271196196- 01050509013.

المخابز والمستشفيات انقطاع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمستشفيات مشروعات حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

موضوعات متعلقة

بدء أعمال رصف طريق دماريس بمدينة المنيا

ترشيحاتنا

الممنوع من العرض في دول كثيرة| تفاصيل ظهور موديل محجبة في فيلم باربي.. من هي؟

احذر .. عدم وجود طفاية حريق فى سيارتك يغرّمك 300 جنيه

الدوري الإنجليزي | فولهام يهزم إيفرتون .. وتعادل وست هام وبورنموث

أسعار تويوتا كورولا 2023 في مصر .. صور

كريستال بالاس يهزم شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

برايتون يكتسح لوتون تاون برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

ضغوط الحياة وعادات غلط.. أخطر أمراض تهدد الشباب وطرق الوقاية منها

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ