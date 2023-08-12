قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغه والعدوة بالمنيا لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، عن قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة، شمال المحافظة نتيجة كسر مفاجئ بخط الطرد.

وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، إنه سيتم قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة اليوم السبت من الساعة الثامنة مساءا وحتي الساعة الثانية فجر الأحد، وذلك لوجود كسر مفاجئ بخط طرد محطة الصرف الصحي رقم 1 بمغاغة.

وناشد رئيس الشركة الأهالي وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية والمصالح الحكومية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا أرقاما للتواصل ولتلقي أي شكاوي أو استفسارات بشأن انقطاع المياه وهي: الخط الساخن 125، واتس اب 01271269587- والهواتف أرقام 01271196196- 01050509013.