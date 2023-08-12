بدء أعمال رصف طريق دماريس بمدينة المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة اعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وقيام الوحدات المحلية برفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

وتابع اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رصف طريق دماريس بالتعاون مع وحدة الرصف بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا بطول ١,٥ كيلو متر حيث تم إزالة الطبقة القديمة وتمهيدها لبدء أعمال الرصف.

وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.