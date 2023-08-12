عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار وإصابة أخر سقط من أعلى كوبرى في المنيا

مصرع شخص صدمه قطار
مصرع شخص صدمه قطار

 لقي شخص مصرعه أسفل عجلات القطار  أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاى واصابة آخر بإصابات متفرقة اثر سقوطه من على كوبرى الاخصاص بمدخل مدينة المنيا.

إزالة 146 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

حياة كريمة ترسم الفرحة في قرى المنيا.. شاهد

تلقت الاجهزة الأمنية بالمنيا،  إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص يدعي م. ع يبلغ من العمر  25 سنة مقيم بمركز سمالوط، اثر سقوطه أسفل عجلات القطار  أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاي، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد سقوط شاب يدعي حماده. م 33  سنة من على كوبرى الاخصاص بمدخل مدينة المنيا وإصابته إصابات بالغة وتم نقله لمستشفي المنيا الجامعي تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

أجهزة الأمنية اسفل عجلات أسفل عجلات القطار الأجهزة الأمنية بالمنيا سمالوط سقوط شاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

النيابة: ماس كهربائي سبب حريق 6 طوابق بعقار مدينة نصر ولا شبهة جنائية

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

تظلمات الثانوية العامة 2023|التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

بكلمات حزينة .. لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يكشف وصيته الأخيرة

موضوعات متعلقة

إزالة 146 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

ترشيحاتنا

تجنبا للتصب.. إعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر

بعد انضمامه للأهلي.. إمام عاشور يخسر 17 مليون جنيه من قيمته التسويقية

مفيش فواتير تاني.. كيف يدفع 9 ملايين مواطن رسوم الكهرباء بالتحصيل المميكن

وزير التجارة: اعتماد 4.7 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 1193 شركة

5 مؤشرات على تراجع "إيكواس" عن الخيار العسكري في النيجر

بعد غياب نصف قرن.. ما الذي تخطط له روسيا على القمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ