مصرع شخص صدمه قطار وإصابة أخر سقط من أعلى كوبرى في المنيا

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاى واصابة آخر بإصابات متفرقة اثر سقوطه من على كوبرى الاخصاص بمدخل مدينة المنيا.

تلقت الاجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص يدعي م. ع يبلغ من العمر 25 سنة مقيم بمركز سمالوط، اثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاي، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد سقوط شاب يدعي حماده. م 33 سنة من على كوبرى الاخصاص بمدخل مدينة المنيا وإصابته إصابات بالغة وتم نقله لمستشفي المنيا الجامعي تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.