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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 146 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على ضرورة التصدى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية تكثيف حملاتها بالقرى والمدن على مستوى مراكز المحافظة التسع .

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فى مركز المنيا، تم ردم حفر أساس لبرج مخالف بدون ترخيص بأبو فليو بالمدينة، إلى جانب إزالة ١٤ حالة تعد بالبناء المخالف بقرى نزلة حسين و تله و بنى محمد سلطان و دمشير و صفط الخمار وطوخ الخيل وحى غرب المدينة .

وفى بنى مزار، تم إزالة ٥٣ حالة تعد بقرى صندفا وأبو جرج و الحسينية و بنى على و شلقام و بنى صامت و أحياء المدينة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ٢٣ حالة بقرى قلوصنا و اسطال و طحا و شوشة وأحياء المدينة .

وفى مغاغة، تم إزالة ٣٣ حالة تعد بقري شارونة و ميانة وطنبدى وأحياء بالمدينة ، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ٧ حالات تعد فى المهد بالبناء بدون ترخيص على أراضى أملاك دولة و خارج الحيز العمرانى.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من إزالة ٣ حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بقرى دروة و أبو قلته و حمدى حجره ، وفى مطاى تم إزالة حالتى تعد منها حالة بالبناء على أرض زراعية بمجلس قروى أبو عزيز و حالة أخرى داخل الحيز العمرانى بحى غرب المدينة.

أسامة القاضي محافظ المنيا الأراضى الزراعية وأملاك الدولة البناء المخالف التعديات على الاراضي الزراعية وحدة المتغيرات المكانية

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