حياة كريمة ترسم الفرحة في قرى المنيا.. شاهد

3265 مشروعاً في 28 قطاع بمبادرة حياة كريمة

مشروعات عملاقه شيدتها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" في أكثر من 294 قرية على مستوى 7 مراكز على مستوى محافظة المنيا وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب والمدارس ومراكز شباب والوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز التكنولوجية والمجمعات الزراعية والاتصالات وغيرها من المشروعات الهامه والحيوية التي غيرت شكل الحياة واضفت حاله من السعادة والفرحه على المواطنين

وقال خالد عوف ونادي سالم وطاهر شادي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قضى على معاناتهم من نقص الخدمات بالقري وادخل السعادة والفرحه في نفوسهم لتوفير جميع خدمات المدن بالقرى بل وبجودة عالية .

وأعربوا عن خالص تحياتهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي و اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لجهودة في متابعة تنفيذ المشروعات والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القري.



وأضاف عبد الرحمن ابراهيم أحد الأهالى بمركز ملوى: كنا نعانى لسنوات طويلة من نقص الخدمات حتى فى أقل شىء وعندما تم إطلاق مبادرة حياة كريمة لم نكن نصدق أن كل تلك المشروعات سوف تتحقق على أرض الواقع، لكن لم يمض وقت قصير وبدأ العمل، فقد كنا دائما نطلب خطوط مياه وفوجئنا بالعمل يسير بسرعة فائقة، وهذا ما حدث بجميع قرى المركز حيث يتم انشاء مشروعات مياة الشرب ومراكز الشباب والمدارس بنسب تنفيذ عالية أيضا أعمال محطة الصرف الصحى بقرية الشيخ شبيكة والتى تشهد إنجازا كبيرا وحلما كبيرا تعالوا شوفو كنا فين والآن نحن فى حياة كريمة.

وقال ايهاب قاسم أحد الأهالى : ظللنا سنوات طويلة نطالب بمجمع طبى لخدمة أهالى القرية، خاصة أننا كنا نتكبد المشقة فى الوصول بالمرضى إلى المركز فكنا نضطر إلى توفير سيارة خاصة للوصول بالمريض إلى المستشفى، وكانت معاناة كبيرة خاصة فى الليل فقد كانت رحلة البحث عن وسيلة مواصلات بها مشقه كبيرة هذا إلى جانب الأرهاق المادى لكن اليوم ومع بدء العمل بمشروع إنشاء المجمع الطبى بقرية أبوقلته بالظهير الصحراوى بعرب أبوقلته ضمن مشروعات حياه كريمة، تحول الحلم حقيقة وأصبحت الخدمة داخل قريتنا ولم نعد فى حاجة للذهاب إلى المركز للحصول على الخدمة العلاجية.

وأضاف محمود صالح وابراهيم توفيق وحسين شادي وعبد الرحمن عبد السلام أن المشروعات الحيويه كانت حلم بالنسبه لنا وتنفيذها في الوقت القصير كان شبه مستحيل فالمشروعات التي بنيت غيرت وجه الحياة بقرى المركز بعد معاناة سنوات عديدة من نقص الخدمات فجميع المشروعات الهامة والحيوية التي تحتاجها القرى منذ سنوات وأهمها مشروع الصرف الصحي الذي سيقضي على معاناتنا مع مشكلة المياه الجوفية ويساهم في نظافة البيئة ويحمي المنازل والثروة العقارية من الهدم والانهيار.



وأكد سعيد محمود أحد أهالى مركز مغاغة أن حياة كريمة تمتد من ديرمواس للعدوة، وأصبحنا نلمس تلك المشروعات ونراها رؤى العين داخل قرى المركز، مشروعات كثيرة ومتنوعه وعلى رأسها مشروعات التعليم، للقضاء على تكدس الفصول وتوسعة المدارس، ومنها، مدرسه الشلقامى الابتدائيه بقريه ابا البلد حيث جرى انشاء مبنى جديد 35 فصل، بالإضافة إلى تطوير 3 أبنيه أخرى، أيضا مشروع الحماية المدنية و مشروع محطة الصرف الصحى بالوحدة المحلية بقرية برطباط ومشروع مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية برطباط وانشاء الوحدة البيطرية.

من جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع رؤساء المراكز المستهدفة والهيئات والشركات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الأعمال، وذلك لاستعراض نسب ومعدلات التنفيذ، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 3265 مشروعاً الجارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعا لخدمة أهالى القرى المستهدفة البالغ في 294 قريه في 7 مراكز موجها بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال و تذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

أضاف المحافظ أن من ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة التي تم الانتهاء منها 32 مجمعا خدميا و207 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات جارى استكمالها شملت 17 محطة معالجة ومستشفيين بمغاغة و أبوقرقاص على مساحة 5 افدنه فضلا عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خاصة محطات الرفع والمعالجة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» و التي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بنطاق مركزي سمالوط وبني مزار، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.



FB_IMG_1677747098601

FB_IMG_1677747074245

FB_IMG_1677747070581

FB_IMG_1676472566621

FB_IMG_1669668200463

FB_IMG_1669668257979

FB_IMG_1669731035385