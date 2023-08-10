عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 477 ألف طن من القمح بالشون والصوامع في المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه تم توريد 477 ألف طن من محصول القمح المحلي حتى اليوم، الخميس، لموسم حصاد 2023، بجميع المواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة، وعددها 42 موقعاً تخزينياً ، لاستيعاب جميع الطاقة الإنتاجية من محصول القمح وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة.

محافظ المنيا يوجه بتوفير الأراضي لإقامة مشروعات المرحلة الثانية بحياة كريمة

محافظ المنيا: تقنين 57 حالة للبناء على أراضى أملاك الدولة

وأكد المحافظ ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون، ويتم نقلها إلى الصوامع بالمنيا مباشرة.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وجميع الأجهزة المعنية، باستمرار متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل جميع العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على جميع الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا اراضي املاك الدولة الشون والصوامع المحاصيل الاستراتيجية توريد المحصول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

موضوعات متعلقة

تحرير 94 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

محافظ المنيا يوجه بتوفير الأراضي لإقامة مشروعات المرحلة الثانية بحياة كريمة

افتتاح مركز للتخاطب وعلاج الأطفال ذوي الهمم بمركز شباب ديرمواس بالمنيا

تحرير 185 مخالفة خلال حملة لإزالة الإشغالات في 4 مراكز بالمنيا

محافظ المنيا: تقنين 57 حالة للبناء على أراضى أملاك الدولة

إزالة 87 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالمنيا

توريد 476 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

بعد أن نحت له جدارية| معيد بفنون المنيا يلتقي الكينج محمد منير.. صور

ترشيحاتنا

أسعار الذهب والدولار.. عيار 21 مفاجأة الآن وبشرى من الأرصاد| أخبار تهمك

حاجات المفروض تشوفها وأنت بشتري موبايل جديد

مفاجأة الإثنين المقبل.. ماذا تقدم وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج؟

كشف لغز جمجمة يعود عمرها إلى 300 ألف سنة.. ماذا وجد العلماء؟

الأحد يوم الحسم.. الأهلي يترقب وأحمد فتوح يفرض شروطه والزمالك يسابق الزمن

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

فيديو

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ