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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مفاجئة.. إيقاف تحويل شقة إلى محل تجارى في المنيا

إيقاف تحويل شقة إلى
إيقاف تحويل شقة إلى محل تجارى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص بشارع مديرية التربية والتعليم بحي شمال المدينة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

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يأتي ذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، قال اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا ، إن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.
 

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