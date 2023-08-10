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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح هبوط أرضي بقرية الجندية وتعيين خدمات على مزلقان بملوى المنيا

مزلقان الملكية البحرية
مزلقان الملكية البحرية بملوى

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وإيجاد الحلول وبذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار أعمال إصلاح هبوط أرضى بمدخل قرية الجندية التابعة للوحدة المحلية أبوجرج وكذلك أعمال تسوية البلدورات على جانبى الطريق أعلى كوبرى هيلتون وتوسعة الطريق لتحسين حركة السير بحى شرق المدينة ، ضمن جهود الوحدة المحلية فى الاستجابة الفورية والسريعة لشكوي الأهالي من ابناء المركز والحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

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وفى ذات السياق، قال اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ملوى ، أنه تم تعيين خدمات على مزلقان الملكية البحرية تعمل على مدار 24 ساعة لإرشاد المواطنين وتوعيتهم أثناء مرور قطارات السكك الحديدية وذلك استجابة لشكاوى أهالي ومواطني الملكية البحرية وحفاظاً على أرواحهم وسلامتهم ، مؤكداً انه جارى العمل على تركيب كوبرى مشاة لخدمة أهالي الملكية البحرية.
 

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