تحرير 94 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 94 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير81 محضراً تموينياً تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– عدم وجود سجلات – غير مطابق للمواصفات )، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 13 محضراً (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر-شهادة صحية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين