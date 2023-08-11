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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير أراضٍ لإنشاء محطات رفع ومعالجة لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى المنيا

توفير أراضي لإنشاء
توفير أراضي لإنشاء مشروعات حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة ، تفقد سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، عدداً من المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة صرف صحي بقريتي ( طرفا القبلية ـ إطسا البلد)، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى سمالوط ، حيث تم إجراء معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية طرفا القبلية ومحطة المعالجة بساقية داقوف بالوحدة المحلية لقرية اسطال، إلى جانب تفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية اطسا البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو وكذلك معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة بعرب الزينة.

وأكد رئيس المركز على تقديم كافة التسهيلات لتيسير إجراءات استلام المواقع المقترحة تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروعات، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للارتقاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المركز.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير الأراضي مشروعات المبادرة والصوامع

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