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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1481 حالة خلال قافلة طبية بقرية هوارة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.

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وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية هوارة بمركز مطاى خلال يومى 9 و 10 أغسطس الجارى، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1481 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن فعاليات القافلة شملت عيادتين متنقلتين ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 269 حالة جراحة، 309 حالة أطفال، 190 باطنة، 93 نساء، 114 أسنان، 282 جلدية،219 رمد، 125 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 123 تحليلا مختلفا و5 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية و80 كشف مبكر للضغط والسكر، وتم إجراء عملية خلع أسنان لعدد 16 حالة بعيادة الأسنان وتحويل 27 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي استفاد منها 87 مترددا .

أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال المبادرة الرئاسية الخدمات الطبية والعلاجية صدمه قطار وأملاك الدولة وكيل وزارة الصحة منسق القوافل الطبية

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