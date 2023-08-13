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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا فتح باب التقدم إلكترونيا للمدن الجامعية 15 أغسطس الجاري

فتح باب التقدم للمدن
فتح باب التقدم للمدن الجامعية

أعلنت جامعة المنيا فتح باب التقدم إلكترونياً للمدن الجامعية بالجامعة للطلاب والطالبات القدامى والمستجديين كالآتي: من 15 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل للطلاب والطالبات القدامى ومن 25 أغسطس الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل للطلاب والطالبات الجدد.

 

وأكدت جامعة المنيا في بيان لها أن ليس هناك تقدم ورقياً للسكن بالمدن الجامعية والتقدم فقط من خلال الموقع:
https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

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يشار إلى أن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اجتمع بمديري المستشفيات الجامعية الجدد ونوابهم  لبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور د. حسام شوقي عميد كلية الطب، ود. أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومساعدي المدير التنفيذي، ومديري ونواب المستشفى الجامعي الرئيسي، والثلاثي والمستشفيات الجامعية التخصصية للكبد والجهاز الهضمي، والنساء والتوليد والأطفال، ومستشفى الكلى وأمراض وجراحات القلب والصدر، ووحدة الاستقبال والطوارئ، ووحدة جراحات العيون.

 

أكد الدكتور عصام فرحات على التزام الجامعة بواجباتها في توفير كافة المقومات الأساسية وتقديم الدعم لمديري المستشفيات الجامعية الجدد للقيام بدورهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية للمواطنين، وتنمية كفاءة الكوادر البشرية من الأطباء كأحد أهم ركائز التطوير الدائم والفعال، ووضع خطط وبرامج التطوير قوامها تحقيق رؤية صحيحة لحسن كفاءة العمل وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تعظيم الجهود نحو النهوض بمنظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

 

ووجه رئيس الجامعة إلى ضرورة التواجد الدائم، والمرور المستمر، والحرص على توفير كافة الخدمات الصحية لجميع المرضي، والتكامل التام بين التخصصات الطبية داخل المستشفيات، وحسن معاملة المرضى والمرافقين، وتطوير الأداء وفق الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات ومعايير جودة الاداء الموصي بها محليا وعالمياً، إلى جانب تنمية الموارد الذاتية بالمستشفيات الجامعية للمساهمة في رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وأعمال الصيانة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية.
 

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