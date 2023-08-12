قومي المنيا ينظم ندوات توعوية لتعزيز دور المرأه ودمجها في خطط التنمية

نظم المجلس القومي للمرأة بالمنيا ندوة تعريفية بكنيسة قرية كوم الزهير في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وقري حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأه وباشراف الدكتورة منال ابو سمره مقررة فرع المجلس القومي للمرأه بالمنيا وحضور الدكتور محمد سمير عضو الفرع لتعزيز دور المرأة ودمجها في خطط التنمية واتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدوله.

تناولت الندوة استعراضا لأنشطة ومشروعات المجلس القومى للمرأه وجميع فعالياته التى تخدم المجتمع كما تم تنظيم جلسات دوار بحضور الشيخ محمد طايع بمسجد الجمعية الشرعية بقرية كوم الزهير بمشاركة 50 سيدة من سيدات القرية.

وتم خلالها شرح لخطورة ختان الاناث والزواج المبكر واستعراض لمكانة المرأه في الأسرة ودورها العظيم في تنشئة ابناءها علي القيم والاخلاق الحميدة وذلك بالتعاون مع منسقى القرية مريم فايز وهمت اسماعيل.