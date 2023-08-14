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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 75 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن تحصين 75 ألف من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك منذ انطلاقها فى منتصف يوليو الماضي و تنفذها مديرية الطب البيطرى ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

 

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ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا استمرار تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير كافة أوجه الدعم للمربين و أصحاب رؤوس الماشية .

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