محطات مياه ومجمعات خدمية ومدارس.. المنيا شكل تاني بعد "حياة كريمة".. شاهد

مشروعات هامة وملحة، كانت مطالب وأمنيات عاجله يصعب تحقيقها على مدار سنوات.. إلا أن الدولة المصرية شيدتها في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" في أكثر من 192 قريه على مستوى 5 مراكز على مستوى محافظة المنيا شملت ما يقرب من 3265 مشروعاً في 18 قطاع وعلى رأسها انشاء محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمدارس ومراكز شباب والوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز التكنولوجية والمجمعات الزراعية والاتصالات ومراكز الخدمات وغيرها من المشروعات الهامه والحيوية التي غيرت شكل الحياة واضفت حاله من السعادة والفرحة على المواطنين.

يقول هاني علاء وقاسم شادي وظريف كامل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قضى على معاناتهم من نقص الخدمات بالقري وادخل السعادة والفرحة في نفوسهم لتوفير جميع خدمات المدن بالقرى وبجودة عالية بعدما كانت أمنيات يصعب تحقيقها السنوات الماضية أصبحت حاليا واقعا تعيسش فيه.

وأعربوا عن خالص تحياتهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لجهوده في متابعة تنفيذ تلك المشروعات والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القري.



وأضاف مدحت بهاء أحد الأهالى بمركز ملوى قائلاً : كنا نعانى لسنوات طويلة من نقص الخدمات حتى فى أقل شيء وعندما تم إطلاق مبادرة " حياة كريمة" لم نكن نصدق أن كل تلك المشروعات سوف تتحقق على أرض الواقع ولكن لم يمض وقت كبير وبدأ العمل، فقد كنا دائما نطالب بتدعبم خطوط مياه الشرب وفوجئنا بأن العمل يسير بسرعة فائقة وهذا ما حدث بجميع قرى المركز حيث يتم انشاء محطات مياة الشرب ومحطات الصرف الصحي ودعم شبكة الخطوط بالشوارع ومراكز الشباب والمدارس بنسب تنفيذ عالية أيضا أعمال محطة الصرف الصحى بجميع قرى المركز والتى تشهد إنجازا كبيرا وحلما كبيرا.

أما محمود محمد ثابت أحد الأهالى يقول ظللنا سنوات طويلة نطالب بمجمع طبى لخدمة أهالى القرية، خاصة أننا كنا نتكبد المشقة فى الوصول بالمرضى إلى المركز فكنا نضطر إلى توفير سيارة خاصة للوصول بالمريض إلى المستشفى، وكانت معاناة كبيرة خاصة فى الليل فقد كانت رحلة البحث عن وسيلة مواصلات بها مشقه كبيرة هذا إلى جانب الإرهاق المادى لكن اليوم ومع بدء العمل بمشروع إنشاء المجمع الطبى بقرية أبوقلته بالظهير الصحراوى بعرب أبوقلته ضمن مشروعات حياه كريمة تحول الحلم حقيقة وأصبحت الخدمة داخل قريتنا ولم نعد فى حاجة للذهاب إلى المركز للحصول على الخدمة العلاجية.

وتضيف حسناء على وحنان خالد وابتسام عمران أن تلك المشروعات الحيوية كانت حلم بالنسبة لنا وتنفيذها في الوقت القصير كان شبه مستحيل فالمشروعات التي بنيت غيرت وجه الحياة بقرى المركز بعد معاناة سنوات عديدة من نقص الخدمات فجميع المشروعات الهامة والحيوية التي تحتاجها القرى منذ سنوات وأهمها مشروع الصرف الصحي الذي سيقضي على معاناتنا مع مشكلة المياه الجوفية ويساهم في نظافة البيئة ويحمي المنازل والثروة العقارية من الهدم والانهيار.



أما رجب ابو الحسن أحد أهالى مركز مغاغة قال أن حياة كريمة تمتد من العدوة إلى ديرمواس وأصبحنا نلمس تلك المشروعات ونراها رؤى العين داخل قرى المركز، مشروعات كثيرة ومتنوعه وعلى رأسها إنشاء المدارس للقضاء على تكدس الفصول وتوسعة المدارس، ومنها، مدرسه الشلقامى الابتدائيه بقريه ابا البلد حيث جرى انشاء مبنى جديد 35 فصل، بالإضافة إلى تطوير 3 أبنيه أخرى، أيضا مشروع الحماية المدنية و مشروع محطة الصرف الصحى بالوحدة المحلية بقرية برطباط ومشروع مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية برطباط وانشاء الوحدة البيطرية.

ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع رؤساء المراكز المستهدفة والهيئات والشركات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الأعمال، وذلك لاستعراض نسب ومعدلات التنفيذ، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 3265 مشروعاً الجارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعا لخدمة أهالى القرى المستهدفة البالغ في 192 قريه في 5 مراكز المرحله الأولى.

موجها بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

أضاف المحافظ أن من ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة التي تم الانتهاء منها 32 مجمعا خدميا و207 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات جارى استكمالها شملت 17 محطة معالجة ومستشفيين بمغاغة و أبوقرقاص على مساحة 5 افدنه فضلا عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خاصة محطات الرفع والمعالجة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بنطاق مركزي سمالوط وبني مزار، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

مشروعات حياة كريمة بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بالمنيا