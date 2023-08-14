تطوير كورنيش ديرمواس ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جهودها للانتهاء من مشروعات تطوير كورنيش ديرمواس على ترعة الإبراهيمية ورصف عدد من الشوارع الرئيسية في إطار تنفيذا تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتطوير مداخل ومخارج المدن لإضفاء الطابع الجمالي للمحافظة والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تنفيذ المشروعات والعمل على تذليل العقبات أولا بأول لإنجازها بالاشتراطات المعتمدة ووفقا للجدول الزمنى المحدد لها .

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس أعمال الإنشاءات لتطوير كورنيش ديرمواس علي ترعة الإبراهيمية طريق مصر أسيوط الزراعي أمام مدينة ديرمواس، مؤكدا علي تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتوفير مكان للتنزه لأبناء ديرمواس .

وأشار إلى تواجد جهاز الإشراف بموقع التنفيذ لمتابعة الالتزام بمواد البناء المقررة والاشتراطات والمواصفات الفنية ، مؤكدا علي أن هناك العديد من المشروعات التي ستحظي بها مدينة ديرمواس في الفترة القادمة، حيث تم إدراج ٦٢ شارعا بمدينة ديرمواس بخطة الرصف للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع كافة قطاعات المرافق والبنية التحتية لإنهاء كافة أعمال المرافق قبل بدء أعمال الرصف لتلك الشوارع المدرجة في الخطة.