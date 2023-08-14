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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف أعمال تحويل شقة من سكني إلى تجاري بحي شمال مدينة المنيا

إيقاف تحويل شقة سكنية
إيقاف تحويل شقة سكنية لمحل تجارى

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التنفتيشية، والمرور الميدانى لمنع المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالبناء والتعديات، والتصدى لعمليات البناء المخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

 

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وفى هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص للمرة الثالثة، حيث أوضح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم إيقاف تحويل شقة من سكنى الى تجارى بدون ترخيص بشارع نفرتيتى ناصية شارع ١٤ بحى شمال المدينة، وتم تحرير الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

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