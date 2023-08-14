إصابة 9 أشخاص بالتسمم إثر تناولهم وجبة عشاء فاسدة بإحدى قرى ملوي بالمنيا

أصيب 9 أشخاص بحالات تسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، وجري نقلهم إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن إصابة 9 أشخاص بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة بالتسمم الغذائي، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وبانتقال قوات الأمن وسماع أقول المصابين، أكدوا أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم طعام فاسد معد بالمنزل، وعلى إثرها اصيبوا بأعراض التسمم الغذائي القئ والإسهال والسخونة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصرف.