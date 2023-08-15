صدور قرارات جديدة بتعيين وكلاء 10 كليات بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن صدور عدد من القرارات الجديدة بتعيين وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الفنون الجميلة، والآداب، وطب الأسنان، والعلوم، استكمالاً للقرارات التي سبق وقد أعلنها، وذلك حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وجاءت قرارات التعيين كالتالي الدكتور جمال يحيى محمد صدقي الاشراف على وكالة كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور احمد عمر محمد احمد وكيلاً لكلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور محمد أبو الفتوح محمود غنيم .. وكيلاً لكلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور ابراهيم حسن محمد حسن ابو الخير وكيلاً لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور محمد فتحى محمود محمد وكيلاً لكلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور سلوى احمد محمد ابو العلا وكيلاً لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع.

- الدكتور حامد محمد احمد جاد وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع .

- الدكتور محمد عبد المنعم ابراهيم محمد وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور أحمد على محمود أحمد الأشراف على وكالة كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين رؤساء أقسام لكليات: الهندسة، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية، والآداب، والتربية النوعية، والزراعة وهم:

الدكتور محمود إبراهيم عبد الحليم عبد الجواد منسقا لبرنامج البتروكيماويات بكلية الهندسة.

الدكتور مدحت محمد أحمد عثمان رئيساً لقسم الهندسة المعمارية.

الدكتور ياسر رفعت توفيق محمد رئيساً لقسم الهندسة المدنية.

الدكتور محمد رضا عثمان على عمر رئيساً لقسم هندسة القوي الميكانيكية والطاقة.

الدكتور سامى زين العابدين إبراهيم عبد القادر.. رئيساً لقسم هندسة الإنتاج والتصميم.

خالد ربيع مجاهد محمود رئيساً لقسم هندسة السيارات والجرارات.

الدكتور نبيل السيد حسن سيد سليمان .. يعهد الية رئاسة قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة

الدكتور ناصر عمر السيد الوصيف رئيساً لقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية.

رحاب محمد أنور عبد الكريم رئيساً لقسم الاعلام بكلية الآداب.

الدكتور يسرا عبد الله محمد عبد الله رئيساً لقسم التربة الموسيقية بكلية التربية النوعية.

الدكتور وفاء صلاح الدين إبراهيم الدسوقي رئيساً لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.

الدكتور وجيه سيد محمد عبد الرحمن رئيساً لقسم الأراضي بكلية الزراعة.

الدكتور سيد عبد المقصود عثمان عبدالمقصود رئيساً لقسم الوراثة بكلية الزراعة.

الدكتور ياسر محمود محمد مصطفى رئيساً لقسم البساتين بكلية الزراعة.

الدكتور سمير احمد سيد محمد رئيساً لقسم الميكروبيولوجيا الزراعية بكلية الزراعة.

الدكتور احمد صلاح محمد حسين رئيساً لقسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

الدكتور علاء الدين عبدالصبور ابوالجود عبدالرحيم رئيساً لقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة.

الدكتور حسن محمد فؤاد مصطفى رئيساً لقسم المحاصيل بكلية الزراعة.

الدكتور مها محمود السيد بخيت رئيساً لقسم الالبان بكلية الزراعة.

ووجه د. فرحات إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات بذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشراقية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، وتعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية.

مؤكداً على تعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.

