7 كليات متاحة في جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2023 / 2024

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية أن هناك 7 كليات بجامعة المنيا الأهلية متاح الالتحاق بها للطلاب خلال العام الجامعي 2023 / 2024 وهى كليات:

- الطب البشري والحد الادنى لها ٨٠% ومصروفاتها ١٢٠ ألف جنيه سنويا.

- طب الأسنان والحد الادنى لها ٧٨٪؜ ومصروفاتها ١٠٠ ألف جنيه سنويا

- الصيدلة (برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دى)

والحد الادنى لها ٧٢٪؜ ومصروفاتها ٧٠ ألف جنيه سنويا.



- العلاج الطبيعي والحد الادنى لها ٧٦٪؜ ومصروفاتها ٧٠ ألف جنيه سنويا

- الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية) والحد الادنى لها ٦٨٪؜ ومصروفاتها ٥٠ ألف جنيه سنويا

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحد الادنى لها ٦٠٪؜ ومصروفاتها ٤٠ ألف جنيه سنويا

- العلاقات العامة وإدارة الاعمال (برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة) والحد الادنى لها ٥٣٪؜ ومصروفاتها ٣٠ ألف سنويا

هذا وسوف يتم خلال ساعات قليلة اليوم فتح رابط التقدم الكترونيا حتى الثانية عشر ظهر يوم الجمعة القادم ١٨ اغسطس يتم بعدها الفرز واعلان نتيجة القبول.