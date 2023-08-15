7 كليات متاحة في جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2023 / 2024

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية أن هناك 7 كليات بجامعة المنيا الأهلية متاح الالتحاق بها للطلاب خلال العام الجامعي 2023 / 2024 وهى كليات:
- الطب البشري والحد الادنى لها ٨٠% ومصروفاتها ١٢٠ ألف جنيه سنويا.
- طب الأسنان والحد الادنى لها ٧٨٪ ومصروفاتها ١٠٠ ألف جنيه سنويا
- الصيدلة (برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دى)
والحد الادنى لها ٧٢٪ ومصروفاتها ٧٠ ألف جنيه سنويا.
- العلاج الطبيعي والحد الادنى لها ٧٦٪ ومصروفاتها ٧٠ ألف جنيه سنويا
- الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية) والحد الادنى لها ٦٨٪ ومصروفاتها ٥٠ ألف جنيه سنويا
- الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحد الادنى لها ٦٠٪ ومصروفاتها ٤٠ ألف جنيه سنويا
- العلاقات العامة وإدارة الاعمال (برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة) والحد الادنى لها ٥٣٪ ومصروفاتها ٣٠ ألف سنويا
هذا وسوف يتم خلال ساعات قليلة اليوم فتح رابط التقدم الكترونيا حتى الثانية عشر ظهر يوم الجمعة القادم ١٨ اغسطس يتم بعدها الفرز واعلان نتيجة القبول.