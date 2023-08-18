محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ218 ألف حالة بالعيادات والطوارئ

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 218 ألف و916 حالة على مدار شهر يوليو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وفى تقرير صادر عن مديرية الصحة، أشار أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال يوليو الماضى خدمات طبية وعلاجية لحوالى 218 الف و916 حالة، منها 163 ألف و636 بالعيادات الخارجية، و55 ألف و280 بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

ورصد التقرير إجراء 6989 عملية جراحية و587 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1041 مريضا بإجمالي 12561 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 1688 مريضا بإجمالي 7004 جلسات علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 17776 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالى 4825 حالة وأشعة مقطعية لـ 1553 حالة، وإجراء 44825 تحليلا، ورسم قلب لـ 3678 حالة و حالتى مناظير و12 دوبلر، و 267 ايكو، و 94 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 55 ألف و 280 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 781 مريضا وحضانات لـ 675 طفلا.

