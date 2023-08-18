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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 112 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

حملات رقابية على
حملات رقابية على المحلات بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 112 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق و الأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

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من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 112 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 102 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع -عدم وجود ميزان)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
 

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