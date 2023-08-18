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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. قطع مياه الشرب 3 أيام بقرية ساقية موسى

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع مياه الشرب عن قرية ساقية موسى التابعة لمجلس قروى اتليدم بمركز أبوقرقاص لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الجمعة ١٨ أغسطس وحتى الأحد المقبل ٢٠ أغسطس الجاري وذلك بسبب ارتفاع المياه الجوفية بالمنازل و جارى المتابعة لحل المشكلة و إعادة توصيل المياه .

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و كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رئيس مركز و مدينة أبوقرقاص، بالدفع بسيارات نقل المياه لمنازل قرية ساقية موسى المتضررة من الانقطاع .

 

وفى سياق متصل اجتمع المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بمقاولي أعمال "حياة كريمة" بحضور المهندس محمد الطاهر من الشركة القابضة و قطاعي المشروعات والتشغيل والصيانة ومديري عموم الافرع بمراكز العدوة - مغاغة- ابو قرقاص - ملوي - ديرمواس ومنسقي المبادرة وذلك لمناقشة نسب تنفيذ  مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تنفذها الشركة.

وشدد السعيد على ضرورة القيام باعمال التسليم النهائي بالتعاون مع دار الهندسة وممثلي الوحدات المحلية و الالتزام بالانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المستهدفة، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها، وكذلك الالتزام ومتابعة اجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

وأوضح السعيد أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات التعاون بين منسقي المشروع من الشركة ومسؤلي الافرع و المقاولين لضمان جودة الاعمال .

وأشار إلى أهمية التسريع في أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية، مياه وصرف، وضرورة إنهائها أول بأول ومراجعة اعداد القري المنتهية مع مسؤلي دار الهندسة والهيئة القومية.

وأكد السعيد على المقاولين باهمية زيادة معدلات الأعمال وفرق العمل والعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميا للانتهاء في التوقيتات المحددة وانه سيتم الاقصاء والاستبدال في حال التقاعس والتهاون .

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات الطبية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع مياه الشرب مدينة ابوقرقاص

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