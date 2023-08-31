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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير التجارة اليمني يشدد على تضافر الجهود والإعداد الجيد للقمة التنموية القادمة

اجتماع المجلس الاقتصادي
اجتماع المجلس الاقتصادي للجامعة العربية

شدد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول على أهمية انعقاد الدورة ال112 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي من أجل الإعداد للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة المقررة في موريتانيا نوفمبر المقبل ، معربا عن شكره لموريتانيا رئيس الدورة المنصرمة للمجلس 
كما بارك عودة المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة العربية.

وأضاف الأشول في كلمته اليوم الخميس ٣١ أغسطس فــي الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة إن الاجتماع يأتي وسط تحديات إقليمية ودولية ومتغيرات مناخية وأوضاع صعبة في السودان تتطلب مواصلة الجهود و العمل على إحلال السلام ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية، منبها إلى تردي الأوضاع أيضآ في اليمن والتي تتطلب المزيد من الدعم .

وأكد وزير الصناعة اليمني أهمية اضطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأهداف التي أنشئ من أجلها اجتماعيا واقتصاديا ورسم الاستراتيجيات العربية المشتركة ، مشددا على أهمية الإعداد الجيد للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في موريتانيا وتضافر الجهود لمواجهة العقبات التي تعترض العمل العربي المشترك .

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