خطر حقيقي .. مخاوف في أمريكا من اغتيال ترامب

قال المذيع الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، إن خوف المؤسسة الأمريكية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدم وجود وسائل أخرى لمكافحته قد يؤدي إلى اغتياله.

وأشار كارلسون إلى أن النخبة الأمريكية بدأت المعركة ضد ترامب حتى قبل انتخابه الأول، من خلال تنظيم الاحتجاجات.

وأوضح أنه “للشروع في إجراءات العزل، تم إطلاق التشهير، ثم تم تلفيق الأدلة ضد ترامب فيما يتعلق بأعمال الشغب التي شهدتها واشنطن في 6 يناير 2021”.

وأضاف أن “أياً مما سبق لم يساعدهم على التخلص من ترامب. علاوة على ذلك، فقد نمت شعبيته باستمرار، حتى بعد توجيه التهم الجنائية إليه”.

وشدد كارلسون على أن جميع الأساليب المستخدمة ضد ترامب استخدمت بشكل تدريجي، لكن لم تسفر عن نتيجة في النهاية.

وقال: "إذا بدأت بالنقد، ثم انتقلت إلى الاحتجاج، ثم إلى المساءلة، فأنت الآن تستخدم لوائح الاتهام ولم ينجح أي من ذلك، فماذا بعد؟ ارسم ذلك على رسم بياني. من الواضح أننا نقترب من الاغتيال. لا أحد يتحدث عن ذلك.. سيقول، لكنني لا أعرف كيف لا يمكن للمرء أن يتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج".