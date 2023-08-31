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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد

آيفون 15
آيفون 15

أخيرا وبعد ظهور مجموعة كبيرة من التسريبات والشائعات على الإنترنت، أكدت شركة آبل رسميا على موعد إطلاق هواتف آيفون 15 الجديدة للعام الحالي 2023.

وأعلنت الشركة الأمريكية، عن أنها ستعقد حدثا خاصا في مقرها الرئيسي في مدينة “كوبرتينو” بـ ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن عن سلسلة آيفون الجديدة التي ستنطلق تحت اسم iPhone 15.

 

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آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد

وحددت آبل تاريخ حدث الإطلاق الرسمي لسلسلة iPhone 15، والذي من المقرر أن يقام في يوم 12 سبتمبر 2023، وأكدت عملاقة التقنية الأميريكية أنها كعادتها السنوية سوف تقوم ببث فعاليات الحدث عبر موقعها الرسمي على الإنترنت في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ.

وخلال الأشهر الماضية، ألقت مجموعة من التسريبات الضوء على التغييرات التي ستقدمها شركة آبل من خلال سلسلتها الجديدة iPhone 15.

وزعمت أحدث التسريبات أن آبل زودت هواتف آيفون 15 المرتقبة بمنفذ شحن من نوع USB-C وهو يأتي للمرة الأولى بهواتف آيفون، وذلك وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي الذي يلزم شركات تصنيع الأجهزة الذكية باستخدام منفذ موحد للشحن السلكي.

ووفقا للتسريبات ستعلن شركة آبل عن 4 هواتف جديدة تحت اسم iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max والذي قد يطلق عليه لاحقا اسم iPhone 15 Ultra، في 12 سبتمبر المقبل.

ومن المحتمل أن تقوم شركة آبل بتجهيز هواتف iPhone 15 بمجموعة الشرائح الرائدة للعام الماضي A16، لأن شريحة A17 الجديدة ستكون مخصصة لطرازات iPhone 15 Pro فقط، ومن المتوقع أن يتم شحن أجهزة iPhone الجديدة لعام 2023 مع أحدث برامج نظام التشغيل iOS 17 خارج الصندوق.

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