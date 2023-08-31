رئيس الغردقة يجتمع بتنفيذي المدينة لتوضيح رؤية التعاون بين الإدارات الخدمية

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مهمًا بمكتبه ظهر اليوم، جمع مجلس تنفيذي المدينة. حضر الاجتماع اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب، واللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، إلى جانب الاستاذ نشأت جودة، سكرتير المدينة، ومديرو الإدارات الخدمية والتنفيذية بالمدينة. يهدف الاجتماع إلى توضيح رؤية المدينة لتعزيز التعاون بين الإدارات الخدمية والتنفيذية بالغردقة.

افتتح رئيس المدينة جلسة المجلس التنفيذي بكلمة ترحيبية للحضور، حيث تم مناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تهم المدينة. وتم وضع آلية للتعامل معها بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز من جودة الحياة بالمدينة. تضمنت المناقشات عدة نقاط أساسية، منها:

- ضبط الأسعار والدور الرقابي والتمويني في تنفيذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتوعية المواطنين بأهمية استخدام الأكياس البلاستيكية وتنفيذ حملات توعية.

- الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومواجهة فصل الشتاء.

- تحسين خدمات سيارات السرفيس وتحديد خطوط سيرها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء خطوط سير جديدة.

- معالجة قضية الإشغالات واستعادة انضباط الشوارع.

- التعامل مع قضية ردش البناء والحفر والتخلص منها بشكل آمن وفقًا للإجراءات المحددة.

- ري الأشجار في شوارع المدينة.

- تحسين المطبات الصناعية ودراسة وتنفيذ الأماكن التي تحتاج لهذه المطبات.

أكد ياسر محمد حماية أهمية هذا الاجتماع الذي سيُعقد بشكل دوري، والذي يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بسرعة وفعالية من خلال التنسيق المثالي بين جميع أجهزة المدينة المختلفة.