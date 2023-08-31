كاتب سوداني: مصر تتبنى مسارات جديدة لوقف الاشتباكات

أكد عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، أن مصر تتبنى مسار جديد تحاول فيه استخدام كافة المبادرات المطروحة عبر تقديم أطروحة ومبادرة حقيقية لوقف الاشتباكات في السودان.

وقال عثمان ميرغني في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”: "القوى السياسية في السودان مازالت متباعدة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تكاتف الميع لمصلحة السودان”.

وأضاف عثمان ميرغني: "ما زال هناك الكثير من المشاحنات السلوكية بين القوى السياسية السودانية".

وتابع عثمان ميرغني: "المشهد السياسي المتأزم والمتشظي قد يؤخر كثيرا من المعطيات المطلوبة لإنجاز فترة انتقالية حقيقية وآمنة، لأن الخلافات الأساسية تنعكس على المسارات الأخرى مثل العسكري والاقتصادي والمسار الاجتماعي".