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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: مد التقديم للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا حتى 30 سبتمبر

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى و البحث العلمى

وجه أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة الاستجابة لمناشدات الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأعلن محمد حلمي الغر الأمين العام لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، أنه تم مخاطبة الجامعات الخاصة والأهلية باستمرار فتح الباب أمام الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الذين لم يتم استلام أوراقهم حتى الآن، لإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، شريطة استيفاء كافة الشروط والضوابط التي أقرها مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن، مع دمج هؤلاء الطلاب في امتحانات تحديد المستوى المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر أو مواعيد امتحانات تحديد مُستوى أخرى لو تطلب الأمر ذلك.

وعلى الطلاب ضرورة الالتزام في تقديم أوراقهم بكافة الشروط والضوابط المطلوبة والتي تشمل:

أولًا .. الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية :
- شهادة اتمام الدراسة الثانوية.
- شهادة قيد في العام الدراسي 2022 - 2023 (الكارنية الساري يُعتد به كمُستند قيد).
* شهادة تحركات تُفيد بالإقامة في السودان حتى قبل رمضان الماضي أى حتى مارس 2023.

ثانيًا .. الأوراق الثبوتية العلمية وتشمل:
- المحتوي العلمي المُعتمد.
- بيان الدرجات المُعتمد.

وفي حالة عدم عدم توافر  الأوراق الثبوتية العلمية لعمل مقاصة للطالب، فإن ولي أمر الطالب يوقع إقرار بشأن المستوى العلمي للطالب ، والذي سيؤدي امتحان تحديد المستوى فيه.

التعليم العالي الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الجامعات الخاصة والأهلية الطلاب العائدين Jobs Education

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