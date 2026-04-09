هزة أرضية بقوة 3 ريختر قبالة الشاطئ اللبناني

أعلنت السلطات اللبنانية، يوم الخميس تسجيل هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر قبالة الشاطئ اللبناني.

وأوضح المركز الوطني للجيوفيزياء، أنه قد سجّل عند الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، هزة أرضية بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، حدد موقعها في البحر قبالة الشاطئ اللبناني.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، على جنوب لبنان الذي شهد غارات جوية عنيفة أمس الأربعاء حيث شن سلاح الجو الإسرائيلي 100 غارة جوية في وقت قليل، أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية.