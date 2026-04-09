أحمد سعد يعلن خطة لطرح 5 ألبومات متنوعة خلال الفترة المقبلة

كشف الفنان أحمد سعد عن استعداده لطرح مجموعة من الألبومات الغنائية الجديدة خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه يعمل على تقديم 5 ألبومات، يضم كل منها 5 أغنيات تنتمي لنمط موسيقي محدد.

وأوضح سعد، في فيديو نشره عبر حسابه على “إنستجرام”، أن كل ألبوم سيكون له طابع خاص، حيث يتضمن ألبومًا حزينًا يضم أغاني عاطفية فقط، وآخر “فرفوش” بأجواء مرحة، بالإضافة إلى ألبوم إلكتروني يعتمد على موسيقى “الإلكترو”، وآخر كلاسيكي مستوحى من زمن الطرب الأصيل، إلى جانب ألبوم أوركسترالي يحمل نفس الطابع الموسيقي.

أحدث أعمال أحمد سعد

وكان أحمد سعد قد طرح مؤخرًا أغنية “زي زمان” على شكل دويتو مع الفنانة أصالة نصري، في عمل جمع بين الإحساس الكلاسيكي واللمسة العصرية، ولاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور فور الإعلان عنه.

كما أطلق أغنية “خلينا هنا” عبر موقع “يوتيوب”، والتي جاءت كأغنية ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وظهرت الأغنية في شكل فيديو كليب تضمن لقطات من أجواء المهرجان، سواء على السجادة الحمراء أو داخل الحفل الختامي، إلى جانب مشاهد من إحياء أحمد سعد للحفل، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان عطار، وتوزيع وميكس وماستر ماز