بالفيديو.. أحمد سعد يزيل الوشم: مش ضد الناس اللى بتعمل كده

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره مقطع فيديو من خلال إزالة الوشم الخاص بة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلق أحمد سعد قائلًا: «أنا مش بعمل دعاية، لكن عايز أوصل رسالة من إزالة الوشم أو التاتو بتاعى، أنا مش ضد الناس اللى بتعمل كده، كل واحد حر يعمل اللى هو عايزه، بس أنا كمان حر إنى أوصل الرسالة اللى عايز اوصلها بالشكل اللى أنا عايزه».

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بتأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس العالم 2026.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح.

أغاني أحمد سعد



كما طرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «خلينا هنا»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

وروج أحمد سعد، لأغنية «خلينا هنا»، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وكتب: «خلينا هنا.. خلينا هنا.. نفرح مع بعض كلنا، دلوقتي تقدروا تسمعوا خلينا هنا أغنية مهرجان الجونة السينمائي على يوتيوب وكل المنصات من اللينك في البايو».