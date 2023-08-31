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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: أنقذت حياة الملايين حول العالم من محرقة نووية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه خلال فترة ولايته الرئاسية أنقذ العالم من “محرقة نووية” من خلال تعامله مع كوريا الشمالية.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن تسجيل لخطاب الزعيم الأمريكي السابق خلال شهادته أمام المدعي العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، أن ترامب قال: "أعتقد أنه كان من الممكن أن تحدث محرقة نووية لو لم أتعامل مع كوريا الشمالية. أعتقد أنه كان من الممكن أن تندلع حرب نووية لو لم يتم انتخابي".

وأضاف ترامب، أن “رئاسته كانت أهم وظيفة في العالم، حيث أنقذت حياة الملايين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المذيع الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، إن خوف المؤسسة الأمريكية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدم وجود وسائل أخرى لمكافحته قد يؤدي إلى اغتياله.

وأشار كارلسون إلى أن النخبة الأمريكية بدأت المعركة ضد ترامب حتى قبل انتخابه الأول، من خلال تنظيم الاحتجاجات.

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وأوضح أنه “للشروع في إجراءات العزل، تم إطلاق التشهير، ثم تم تلفيق الأدلة ضد ترامب فيما يتعلق بأعمال الشغب التي شهدتها واشنطن في 6 يناير 2021”.

وأضاف أن “أياً مما سبق لم يساعدهم على التخلص من ترامب. علاوة على ذلك، فقد نمت شعبيته باستمرار، حتى بعد توجيه التهم الجنائية إليه”.

كوريا الشمالية محرقة نووية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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