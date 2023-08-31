أحمد زاهر يهنئ ابنته ليلى بعيد ميلادها عبر إنستجرام

هنأ الفنان أحمد زاهر، ابنته ليلي بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



ونشر أحمد زاهر فيديو لهم وعلق عليه قائلًا:"كل سنة وانت حبيبتي وصاحبتي و بنتي و كل حاجة في الدنيا يارب تحققي السنة دي كل اللي بتحلمي بيه واشوفك انجح بنوتة في الدنيا ربنا يحميكي و يخليكي ليا يا روحي".



وحرصت ليلى أحمد زاهر على تهنئة والدتها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع التواصلالاجتماعي إنستجرام.

https://www.instagram.com/reel/CwnEsCxIBh-/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg==



وعلقت ليلى أحمد زاهر علي الصورة قائلة: كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة وكلحاجةحلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة .

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادةعبدالرازق.

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.