13 جريمة ابتزاز وتآمر.. ترامب يقر بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه

أقر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه غير مذنب من جميع التهم الموجهة إليه في قضية التدخل في الانتخابات بولاية جورجيا.

ويواجه ترامب، الذي تم حجزه واعتقاله الأسبوع الماضي، متهم بارتكاب 13 جريمة ابتزاز وتآمر.

ووفقا للوثائق التي قدمها فريقه القانوني، تنازل ترامب عن حقه في قراءة التهم رسميا عليه من قبل قاض في مقاطعة فولتون، حيث تم القبض عليه الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه خلال فترة ولايته الرئاسية أنقذ العالم من “محرقة نووية” من خلال تعامله مع كوريا الشمالية.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن تسجيل لخطاب الزعيم الأمريكي السابق خلال شهادته أمام المدعي العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، أن ترامب قال: "أعتقد أنه كان من الممكن أن تحدث محرقة نووية لو لم أتعامل مع كوريا الشمالية. أعتقد أنه كان من الممكن أن تندلع حرب نووية لو لم يتم انتخابي".

وأضاف ترامب، أن “رئاسته كانت أهم وظيفة في العالم، حيث أنقذت حياة الملايين".