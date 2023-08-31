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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة  .

وقد أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24423 طن تشمل : 8100 طن علف بنجر و 150 طن رمل و 1350 طن يوريا و 14823 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27291 طن تشمل : 4349 طن خردة و 438 طن زيت طعام و 6915 طن حديد و 15225 طن ذرة و 364 طن قمح .

بينما  اوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 730 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 598 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5246 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76627 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190863 طنًا  ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5085 شاحنة .

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات و بضائع عامة

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