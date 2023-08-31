ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات و بضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40382 طن تشمل : 12100 طن علف بنجر و 6689 طن رمل و 8001 طن يوريا و 13592 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31978 طن تشمل : 4325 طن خردة و 3994 طن زيت طعام و 613 طن ابلاكاش و 3715 طن حديد و 15331 طن ذرة و 4000 طن قمح .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 854 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3066 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84108 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192562 طنًا .



كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 2475 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5072 شاحنة .