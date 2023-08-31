كلوب وافق.. محمد صلاح ينتقل لاتحاد جدة والإعلان عن الصفقة في هذا الموعد

يبدو أن انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة بات قريبا بشكل كبير، وذلك وفقا للعديد من المصادر التي أكدت خلال الفترة الأخيرة، وسط ترقب واهتمام كبير من محبي الفرعون المصري في معرفة موقفه النهائي من الانتقال للدوري السعودي خلال الفترة الحالية.

وكان نادي اتحاد جدة قدم إغراءات عديدة للنجم المصري محمد صلاح، وكذلك لنادي ليفربول من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط ترقب كبير من الجميع حول موقف الريدز من بيع اللاعب، فعلى الرغم من رفض يورجن كلوب المدير الفني لصفوف الفريق، إلا أن بعض التقارير كشفت عن أنه قد غير موقفه في الأيام الأخيرة.

ونرصد لكم من خلال موقع صدى البلد، آخر التطورات في ملف صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة خلال الفترة الحالية:

ورصدت قناة العربية، تطورا جديدا في ملف صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف اتحاد جدة في المملكة العربية السعودية، في واحد من التطورات الذي قد يكون حاسما بنسبة كبيرة في انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته قناة العربية، فإن صحيفة "اليوم" السعودية كتبت عن انفراجة في صفقة محمد صلاح وانتقاله لصفوف اتحاد جدة، وسط ترقب كبير من الجماهير حول إتمام مسؤولي النادي السعودي التعاقد مع الدولي المصري خلال الفترة المقبلة وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في المملكة.

وأضافت الصحيفة السعودية أن يورجن كلوب غير موقفه من الصفقة، وذلك بعدما تلقى وعدا من ليفربول بالتعاقد مع صفقة كبرى تعوض رحيل محمد صلاح في شهر يناير المقبل، أي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

موافقة يورجن كلوب على الصفقة بحسب التقارير السعودية، قد تقلب الموازين تماما حول إمكانية ضم محمد صلاح خلال الصيف الجاري، خاصة أن المدرب الألماني كان العائق الوحيد أمام الصفقة في الفترة الماضية، بحسب تقارير مقربة من النادي الإنجليزي.

وأوضحت قناة العربية، أن شبكة espn العالمية قالت إنه من المتوقع أن يغادر صلاح الأسبوع الجاري ولن يلعب بقميص ليفربول مرة أخرى، خاصة مع اقتراب انتقاله لصفوف اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة.

تامر أمين: مصدر داخل ليفربول أكد توقيع محمد صلاح لنادي اتحاد جدة

ومن جانبه أعلن تامر أمين، أن صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف الدوري السعودي تمت بالفعل، وبنسبة 99% محمد صلاح انتقل لصفوف الدوري السعودي في الفترة الراهنة، معقبا: “قضي الأمر، محمد صلاح في السعودية”.

وأضاف “أمين”، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار المذاع عبر قناة ”النهار"، أن مصدرا من داخل ليفربول أكد توقيع اللاعب لصفوف نادي اتحاد جدة، وأن اللاعب أتم تعاقده مع النادي السعودي بالفعل، فضلا عن أن محمد نور أسطورة الكرة السعودية ونادي اتحاد جدة، أعلن عن إتمام التعاقد مع محمد صلاح.

وتابع أنه من المقرر إعلان اتحاد جدة عن صفقة محمد صلاح يوم السبت المقبل خاصة أن الفريق لديه مباراة هامة في الدوري السعودي مع نادي الهلال، لافتا إلى أن اتحاد جدة سيعلن عن مفاجأة مدوية لجماهيره، إذ سيتم الإعلان عن صفقة ضم كل من محمد صلاح وسيرجيو راموس.