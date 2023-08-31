وفاة صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظروف غامضة بإحدى قرى الدقهلية

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة بإحدى قرى منية النصر بمحافظة الدقهلية وتكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات وفاته.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول صبي يدعى محمد ج.م 13 عامًا ومقيم بقرية النزل التابعة للمركز جثة هامدة وبالفحص بالمبدئى من قبل أطباء المستشفى لم يتمكنوا من الجزم بسبب الوفاة.



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ وبسؤال والده أقر بأن نجله المتوفى من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أنه مصاب بضمور كامل بالجسم وكان يقيم رفقة والدته بمنزل شقيقتها بقرية ميزانية عاصم بمنية النصر بسبب خلافات زوجية بينهما حيث فوجئ بخالة الطفل تخبره بوفاته بدون أخباره بسبب الوفاة مما دفعه لنقله للمستشفى لبيان سبب الوفاة حيث أكد الأطباء أنه لم يستطيعوا الجزم بسبب الوفاة.



تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.