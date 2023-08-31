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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

العريان: تصدر مصر لمونديال الخماسي الحديث تطور طبيعي.. وبطولة إفريقيا تشهد مشاركة تاريخية

شريف العريان
شريف العريان

أعرب المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن سعادته بالنتيجة التي حققها المنتخب الوطني في بطولة العالم للكبار ، التي اختتمت مؤخرًا في جامعة باث ببريطانيا ،حيث تصدرت مصر ترتيب جدول الميداليات بالحصول على خمس ميداليات ،بواقع 4 ذهبيات وبرونزية ،متفوقة على منتخبات إيطاليا وبريطانيا البلد المضيف.

 

وقال العريان إن ما حققناه في بطولة العالم للكبار إنجاز رائع، فمنذ عام 2017 حتى الآن تتواجد مصر على منصات التتويج في كل بطولات العالم للشباب والناشئين والكبار، لكن في هذه النسخة من بطولة العالم للكبار استطعنا تحقيق رقم قياسي بالحصول على 5 ميداليات من أصل 7 مسابقات في البطولة، واستطعنا التتويج بكل ذهبيات التتابع في البطولة: تتابع رجال، وتتابع سيدات، والزوجي المختلط، بالإضافة إلى ذهبية فرق الرجال وبرونزية الفردي لمهند شعبان.

 

وعن حصول منتخب الرجال على ذهبية الفرق ،قال رئيس الاتحاد المصري: أداء اللاعبين كان كما توقعناه بالضبط ، ومطمئن في مشوارنا لأولمبياد باريس 2024، وكان من الممكن أن يقف ثلاثي مصر على منصة التتويج لو كانت نتيجتهم في الفروسية أفضل .


ويؤكد العريان التتويج بذهبية الفرق دليل على قوة لاعبينا، و استطعنا من قبل الفوز بذهبية فرق الرجال عام 2016 في روسيا عن طريق عمر وعمرو الجزيري وياسر حفني.
وعن نتائج السيدات أوضح العريان أن هناك برنامجاً خاصاً لكل لاعبة من أجل تحسين نقاط الضعف وزيادة الخبرات.

 

وعلى صعيد آخر تحدث العريان عن أهمية بطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر حاليًا على ملاعب استاد القاهرة قائلًا: ”هذه النسخة من بطولة إفريقيا تشهد مشاركة تاريخية ، لأول مرة   تشارك 6 دول إفريقية ،وهو رقم قياسي بالمقارنة ببطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي شهدت مشاركة مصر وجنوب إفريقيا فقط ،حيث شارك في منافسات السيدات 5 لاعبات ،بواقع 4 من مصر ولاعبة واحدة من جنوب إفريقيا ،فيما شارك في منافسات الرجال 6 لاعبين بواقع 4 من مصر ،ولاعبين من جنوب إفريقيا“.

 

وأوضح العريان أن هذه المشاركة الكبيرة من الدول الأفريقية ترجع إلى مجهودات الاتحاد المصري في نشر اللعبة في القارة السمراء خلال الأعوام الماضية عن طريق توفير الأدوات وتنظيم ورش عمل ومحاضرات في العديد من الدول الإفريقية.

 

واختتم رئيس الاتحاد المصري تصريحاته بأن بطولة إفريقيا أصبحت ذات أهمية قصوى للاعبين بعد أن استطاع بصفته الدولية تعديل اللائحة، واعتبار البطولة مثل باقي البطولات القارية في حصد نقاط التصنيف الدولي والأولمبي، حيث أن البطولة تمنح 60 نقطة لصاحب الميدالية الذهبية.

 

تقام منافسات البطولة الأفريقية وبطولة أوقيانوس القارية المؤهلتين لأولمبياد باريس 2024 على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، حيث يشارك فى البطولة الإفريقية كل من مصر وجنوب إفريقيا وأوغندا وجامبيا ومالى وبوركينا فاسو، أما فى بطولة أوقيانوس القارية يشارك فيها ثلاث دول هي "استراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية "، وتعد البطولتان مؤهلتان لأولمبياد باريس بشكل مباشر‪ ويقام غدًا نهائي فردي الرجال والسيدات

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