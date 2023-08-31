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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستضيف البطولة الإفريقية السادسة عشرة للرماية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

أكدت 15 دولة إفريقية مشاركتها بشكل رسمي في البطولة  الإفريقية السادسة عشر للرماية، التي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتستضيف مصر البطولة على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات القارية والعالمية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، حيث تضاهي أفضل ميادين الرماية على مستوى العالم.

ورفع الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، حالة الطوارئ في الفترة الحالية من أجل الانتهاء من الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، حيث تستقبل مصر وفود 15 دولة إفريقية، وهي: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف".

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن مصر أصبحت مقصدا سواء للاتحاد الدولي أو الإفريقي، بشأن استضافة أكبر البطولات، مشيرا إلى أن البطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية تمثل أهمية كبيرة، نظرا لكونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأشار حسني إلى أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من مختلف الدول الإفريقية، لذلك ينتظر أن تشهد منافسة شرسة خصوصا على المقاعد المؤهلة للأولمبياد، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجميع الجهات المعنية لخروج البطولة بشكل مشرف مثلما اعتاد الاتحاد المصري للرماية خلال الأعوام الماضية.

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