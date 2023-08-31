أحمد شوقي يحتفل بزفافه على سارة بحضور نجوم الزمالك وكوكبة من الإعلاميين

في حفل كبير بحضور نجوم الزمالك وكوكبة من الإعلاميين والرياضيين ، احتفل أحمد شوقي الناقد الرياضي ورئيس تحرير برنامج نهارك أبيض على قناة الزمالك ، بزفافه على الأنسة سارة رمزي ، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وشهد على عقد القران ، حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، وحرص عدد كبير من نجوم الزمالك الحاليين على الحضور منهم محمود شيكابالا وعمر جابر ، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق ، ومن نجوم الأبيض السابقين ، طارق مصطفى ، وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد عيد عبد الملك.

ومن أعضاء مجلس الإداراة السابقين رحاب أبو رجيلة ، وشريف منير حسن وحمادة أنور بجانب الإعلاميين نيرة الأحمر وهاني حتحوت ، وإبراهيم فايق وكريم رمزي، ودكتور خالد رفعت المستشار التسويقي لرابطة الأندية المحترفة.

وحضر الحفل أيضا كوكبة من النقاد والمراسلين الرياضيين في مختلف الفضائيات، لتهنئة العروسين وسط الأهل والأقارب

وتهنئ ريهام بكير نائب رئيس تحرير موقع صدى البلد ومعد الملف الرياضي ببرنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى ، وجميع العاملين بالموقع ، العروسين بالزفاف السعيد ، متمنية لهما السعادة والرزق بالذرية الصالحة.

وصور الحفل للزميل المصور يوسف إبراهيم

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

حفل زفاف أحمد شوقي وسارة رمزي

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