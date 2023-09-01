أمريكا .. تطورات جديدة في قضية اقتحام الكابيتول

حكم قاض أمريكي مساء أمس الخميس، على زعيمي جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة السابقين جوزيف بيجز، وزاكاري ريل، بالسجن 17 و15 عامًا، بعد أن أدانتهما هيئة محلفين بالتآمر لاقتحام مبنى الكونجرس في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في انتخابات 2020.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي الحكمين. وبيجز وريل هما أول اثنين من جماعة "براود بويز" يصدر الحكم عليهما بعد إدانتهما بالتآمر والتحريض في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير 2021.

وقال القاضي كيلي إنه "لا يحاول التقليل من شأن أعمال العنف" تلك، لكنه أشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

ويعد الحكم بسجنهما مخففًا وفقًا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة، وأقل كثيراً من مطالب المدعين الاتحاديين بسجنهما 33 و30 عامًا.

ومطلع شهر أغسطس الماضي، قررت المحكمة الفيدرالية عدم إيداع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السجن، وأمرت بالإفراج عنه، بعد ثبوت براءته في قضية التدخل في انتخابات 2020، والهجوم على مبنى "الكابيتول" في 6 يناير 2021.

في جلسة مغلقة انعقدت في إحدى قاعات المحاكم الفيدرالية، دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه، وخلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، أجاب ترامب بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية التهم الموجهة له.

كما تم إعلام ترامب بأنه غير مخول للإدلاء بأي تعليق أو تصريح خلال المحاكمة، ويجب عليه تقديم تقرير مفصل إلى محكمة العاصمة. وحذرت القاضية من عواقب انتهاك هذه الشروط، وأكدت أن عدم الامتثال إلى الأوامر قد يؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف بحق ترامب، وإلغاء شروط الإفراج عنه.