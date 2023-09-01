شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الزمالك

واكد شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن اللجنه المؤقته لإدارة نادي الزمالك قررت صرف بعض مستحقات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف شوبير أن الأولوية داخل الزمالك حاليا هي لدفع مستحقات اللاعبين وليس ضم لاعبين جدد.

وأكد أن لاعبي الزمالك في جميع الفرق الرياضية لديهم حب وانتماء شديد للنادي مشددا أن فريق اليد حقق المستحيل بالتاهل لنهائي البطولة العربية خاصة عقب الظروف السيئة التي مر بها ولكن اللاعبين حققوا انجازا بالوصول للمباراة النهائية