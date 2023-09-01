عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

صدى البلد

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الزمالك 

واكد شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن اللجنه المؤقته لإدارة نادي الزمالك قررت صرف بعض مستحقات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف شوبير أن الأولوية داخل الزمالك حاليا هي لدفع مستحقات اللاعبين وليس ضم لاعبين جدد.

 

وأكد أن لاعبي الزمالك في جميع الفرق الرياضية لديهم حب وانتماء شديد للنادي مشددا أن فريق اليد حقق المستحيل بالتاهل لنهائي البطولة العربية خاصة عقب الظروف السيئة التي مر بها ولكن اللاعبين حققوا انجازا بالوصول للمباراة النهائية 

احمد شوبير الأهلى الإعلامي أحمد شوبير البطولة العربية الرياضية الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

طريقة تنفيذ ومكان إعدام سفاح الجيزة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

المضرب تقيل .. رنا سماحة تلعب الراكت على شاطئ العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على بلدة روسية تضم محطة نووية

أخبار التعليم| الكتاب الخارجي بـ800 جنيه.. لو جايب 61.5% هتلحق آداب.. بشرى لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

إدراج المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية ضمن المقاصد المستهدفة للسائحين

نشرة المرأة والصحة| روشتة هاني الناظر لعلاج عين السمكة والكالوو..صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

اليوم.. وزير الأوقاف يشارك في احتفال الشرقية بعيدها القومي

حدث ليلا | القمر الأزرق العملاق في سماء مصر .. إعلان مهم من روساتوم بشأن الضبعة النووية .. تطورات جديدة بصفقة القمح بين مصر والهند .. وفاة شقيق عمرو عبد الجليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأغنية لـ أحمد سعد .. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد ميلادها الـ 53

درس 5000 حالة.. طبيب أمريكي: الحياة موجودة بعد الموت

اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة

مستوحاة من الأفعى .. فتاة تثير جدلا بجلسة تصوير عبر تيك توك | فيديو

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ